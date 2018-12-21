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Жозе Моуринью может возглавить Баварию

Жозе Моуринью может возглавить Баварию
02:17 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить мюнхенскую Баварию.

Недавно уволенный из «Манчестер Юнайтед» португальский специалист Жозе Моуринью в ближайшее время может возглавить «Баварию», сообщает Don Balon. По информации издания, руководство мюнхенского клуба готово расстаться с Нико Ковачем.

«Бавария» намерена провести перестройку, связанную с уходом ветеранов в лице Франка Рибери и Арьена Роббена. Также клуб могут покинуть Томас Мюллер, Хави Мартинес, Джером Боатенг и Матс Хуммельс. Ответственность за создание новой команды предполагается возложить на португальского специалиста.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в услугах Моуринью заинтересован мадридский «Реал».

Моуринью возглавил «МЮ» летом 2016 года и за два с половиной года пребывания у руля команды выиграл с ней три трофея. Ранее он работал также в «Порту», «Челси», «Интере» и мадридском «Реале».

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ФК Бавария, Бундеслига, Жозе Моуринью, Футбол, Новости футбола.
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