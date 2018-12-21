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СМИ: Санчес выиграл крупную сумму, поставив на увольнение Моуриньо

СМИ: Санчес выиграл крупную сумму, поставив на увольнение Моуриньо
07:31 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Игрок МЮ Алексис Санчес устроил пари с одноклубником на отставку тренера своего клуба.

Нападающий Манчестер Юнайтед Алексис Санчес выиграл пари у своего одноклубника Маркоса Рохо. Как утверждает The Sun, игроки поспорили на 20 тысяч фунтов стерлингов (25 тысяч долларов), что Жозе Моуринью уволят с поста главного тренера команды.

По информации издания, чилиец отправил сообщение в чат игроков манкунианцев в мессенджере Whatsapp.

"Я же тебе говорил! Терпение - это все, что нужно. Рохо, ты должен мне 20 тысяч фунтов", — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне 30-летний Санчес принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

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ФК Манчестер Юнайтед, Алексис Санчес, Футбол, Новости футбола.
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