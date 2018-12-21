СМИ: Санчес выиграл крупную сумму, поставив на увольнение Моуриньо

Новости спорта: Игрок МЮ Алексис Санчес устроил пари с одноклубником на отставку тренера своего клуба.

Нападающий Манчестер Юнайтед Алексис Санчес выиграл пари у своего одноклубника Маркоса Рохо. Как утверждает The Sun, игроки поспорили на 20 тысяч фунтов стерлингов (25 тысяч долларов), что Жозе Моуринью уволят с поста главного тренера команды.

По информации издания, чилиец отправил сообщение в чат игроков манкунианцев в мессенджере Whatsapp.

"Я же тебе говорил! Терпение - это все, что нужно. Рохо, ты должен мне 20 тысяч фунтов", — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне 30-летний Санчес принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.