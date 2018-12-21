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Клопп: Манчестер Сити должен победить в АПЛ

Клопп: Манчестер Сити должен победить в АПЛ
10:09 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Юрген Клопп отметил невероятную форму манчестерского соперника и прокомментировал состояние Ливерпуля.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп признался, что фаворитом в Премьер-Лиге считает Манчестер Сити. Немецкий специалист восхищен формой команды, а вот Ливерпулю, по его словам, нужно еще много работать.

"Будучи абсолютно нейтральным и глядя на Сити, я думаю: "Да, команда, которая должна победить, - это, очевидно, Сити". Я не могу сказать так же о Ливерпуле. Я вижу нас каждый день и поэтому знаю, что нам еще нужно много работать.

Я уважаю Сити, они действительно очень хороши. Тут не скажешь, что им везет. В прошлом году, когда они набрали 100 очков, они находились в невероятной форме, и сейчас остаются в таком же режиме", - цитирует Клоппа Goal.com.

Ранее Юрген Клопп назвал уволенного из Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью самым успешным тренером.

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ФК Манчестер Сити, ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Юрген Клопп, Новости футбола.
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