Клопп: Манчестер Сити должен победить в АПЛ

Новости спорта: Юрген Клопп отметил невероятную форму манчестерского соперника и прокомментировал состояние Ливерпуля.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп признался, что фаворитом в Премьер-Лиге считает Манчестер Сити. Немецкий специалист восхищен формой команды, а вот Ливерпулю, по его словам, нужно еще много работать.

"Будучи абсолютно нейтральным и глядя на Сити, я думаю: "Да, команда, которая должна победить, - это, очевидно, Сити". Я не могу сказать так же о Ливерпуле. Я вижу нас каждый день и поэтому знаю, что нам еще нужно много работать.

Я уважаю Сити, они действительно очень хороши. Тут не скажешь, что им везет. В прошлом году, когда они набрали 100 очков, они находились в невероятной форме, и сейчас остаются в таком же режиме", - цитирует Клоппа Goal.com.

Ранее Юрген Клопп назвал уволенного из Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью самым успешным тренером.