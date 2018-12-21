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Шаран объяснил, почему Цуриков не смог закрепиться в сборной Украины

Шаран объяснил, почему Цуриков не смог закрепиться в сборной Украины
10:22 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о перспективах своих игроков в сборной Украины.

"Для нас очень почетно, что в сборную Украины был вызван первый представитель Александрии. Уверен, что если бы не травма, Цуриков смог бы закрепиться, пусть и не постоянным игроком основного состава, но где-то очень рядом. Вы же видели поединок против Динамо? В том матче Андрей, считаю, показал феноменальную игру.

У нас есть и другие способные ребята, которые созрели для национальной команды, но за этим, наверное, есть, кому смотреть. Бабогло вызывался в молодежную сборную, Дрышлюк – в юношескую. Так что мы понемногу растем.

Что касается жеребьевки, думаю, в общем, группа для сборной Украины вполне приемлема. Тем более что команда Андрея Шевченко заметно прибавила.

Португалия – фаворит, но это не значит, что мы уже проиграли. Пиренейцев можно обыграть. По зубам нам и сербы. Но самое важное в этом отборочном турнире – взять максимум очков в матчах со сборными Литвы и Люксембурга", – сказал Шаран порталу Команда 1.

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Футбол, ФК Александрия, УПЛ, Владимир Шаран, Новости футбола.
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