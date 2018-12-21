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Асенсио усугубил травму и пропустит финал клубного чемпионата мира

Асенсио усугубил травму и пропустит финал клубного чемпионата мира
13:44 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Испанец не помощник команде в ближайших матчах.

Испанский полузащитник Реала Марко Асенсио вышел на замену в полуфинальном матче клубного чемпионата мира против Касимы (3:1).

Однако через 13 минут он вынужден был покинуть поле из-за повреждения правого бедра. Интересно, что в последнем матче Ла Лиги против Райо Вальекано (1:0) игрок также испытывал проблемы с бедром и судя по всему не сумел залечить травму.

Как показало медицинское обследование, Асенсио выбыл минимум на три недели, сообщает Marca.

Таким образом, 22-летний полузащитник не поможет команде в финальном матче клубного чемпионата мира против Аль Айна. Также игрок пропустит и ближайшие матчи Ла Лиги против Вильярреала (3 января) и Реала Сосьедад (6 января).

В текущем сезоне Асенсио провел 25 матчей за мадридцев, отметившись 4 голами.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Марко Асенсио.
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