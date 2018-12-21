Хави: Сборная Франции ничем меня не впечатлила на ЧМ-2018

Новости спорта: Испанский полузащитник Хави считает, что футбол французов был слишком прагматичным.

Бывший игрок сборной Испании по футболу Хави прокомментировал игру сборной Франции на Чемпионате мира-2018 этим летом.

"На мундиале тренеры прагматичны, потому что боятся вылета. И я могу их понять. Но лично я люблю владение мячом и риск. К сожалению, подавляющее большинство команд боялись рисковать и не шли вперед за голами. Это обидно.

Франция ничем меня не впечатлила. Разве только тем, что их сборная стала чемпионом мира. Это организованная команда, у которой нет яркости. При этом там все работают, бывают вспышки. Гризманн и Мбаппе могут взорвать ситуацию. Но я не в восторге от этой игры", - цитирует Хави Marca.

Напомним, сборная Франции победила на Чемпионате мира летом этого года, обыграв в финальном матче Хорватию.