Венгер оценил работу Эмери в Арсенале

Новости спорта: Арсен Венгер прокомментировал работу своего приемника в лондонском клубе.

Экс-наставник Арсенала Арсен Венгер похвалил Унаи Эмери, возглавившего команду после его ухода.

По словам специалиста, он не сомневался, что новый тренер отлично справится со своей работой.

"Думаю, Эмери великолепно справляется со своей работой. Новые приглашенные игроки придали стабильности защите, и я думаю, дела у них идут очень неплохо. Команда находится в хороших руках, и я всегда это говорил. Некоторые думали, что после моего ухода потребуется основательная перестройка состава, но я так не считал. Я очень рад, что эти люди убедились, что тогда были не правы", - цитирует Венгера beIN Sports.

Отметим, что по результатам 17 туров Арсенал находится на пятом месте турнирной таблицы АПЛ, уступая лидеру 11 очков.