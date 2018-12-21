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Шахтер подвел статистические итоги первой половины сезона

Шахтер подвел статистические итоги первой половины сезона
21:54 Сегодня Телеграф ФК Шахтер Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: На зимнюю паузу "горняки" ушли в статусе лидера украинской Премьер-лиги.

Выделяем несколько интересных деталей и статистических показателей чемпиона.

Разница в цифрах

По сравнению с прошлым сезоном "Шахтер" за 18 туров одержал на 1 победу больше (42 и 45 очков соответственно). Отличается в лучшую сторону и разница мячей. Подопечные Паулу Фонсеки больше забили и меньше пропустили: 37–16 год назад и 43–9 сегодня.

Крупные и сухие

10 из 14 побед "Шахтера" – сухие. Не пропустив, "горняки" обыграли "Десну", "Арсенал-Киев", "Мариуполь" (по 2 раза), "Львов", "Александрию", "Черноморец" и "Ворсклу" (по разу). Ровно в половине случаев – с крупным счетом (3:0, 4:1, 5:2). Самый результативный матч – во Львове с "Карпатами" (6:1).

Самые востребованные

В 17 матчах УПЛ участие приняли 4 футболиста: вратарь Андрей Пятов, полузащитники Майкон и Алан Патрик, а также нападающий Жуниор Мораес.

Бомбардир

Жуниор Мораес быстро адаптировался в "Шахтере" и отлично провел первую половину сезона. В активе форварда 14 голов в 17 поединках и лидерство в гонке голеадоров. Мораес забивал 5 раз в 2 турах кряду. Интересно, что в донецком "Металлурге" и киевском "Динамо" Жуниор в чемпионате к зимней паузе оформлял по 10 мячей. В УПЛ-2013/14 он финишировал с 19 точными ударами, но в личном зачете уступил Луису Адриано (20).

Мотор команды

5 из 14 мячей Мораес забил с передач Тайсона. Капитан является лучшим ассистентом "Шахтера" в текущем чемпионате. Также Тайсон отдавал голевые пасы Фернандо, Марлосу и Нему.

Контроль

В среднем "оранжево-черные" владели мячом 62,6% игрового времени, "Динамо" – 56%, "Мариуполь" – 51,8%. За 90 минут подопечные Паулу Фонсеки выполняли 585 передач при точности чуть более 89%. Свыше 1 000 пасов в этом чемпионате отдали два футболиста – Алан Патрик (1 164) и Майкон (1 047).

Удары

"Шахтер" с отрывом лидирует по количеству ударов (302), опережая "Зарю" (248) и "Динамо" (233). 41,39% от общего числа приходится в створ, и это также лучший показатель в лиге. Чаще других по воротам бил Жуниор Мораес (50 раз), из-за пределов штрафной – Алан Патрик (30).

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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