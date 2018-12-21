Тренер Барселоны обозначил планы на зимнее трансферное окно

Эрнесто Вальверде рассказал о работе Барселоны на трансферном рынке зимой.
"Я буду первым тренером, который закроет трансферное окно еще до его открытия. До 1 января трансферный рынок официально закрыт. Конечно, мы будем следить за некоторыми игроками, а другие клубы обратят внимание на наших футболистов. Так устроен трансферный рынок".
"Не знаю, что произойдет. Все может измениться в любой момент. Нам следует действовать осторожно. Сейчас мы работаем с теми игроками, которые у нас есть. Надеюсь, от нас никто не уйдет в январе", — приводит слова Вальверде Goal.