Тренер Барселоны обозначил планы на зимнее трансферное окно

Новости спорта: Эрнесто Вальверде намекнул, что Барселона не будет активна на зимнем трансферном рынке.

Эрнесто Вальверде рассказал о работе Барселоны на трансферном рынке зимой.

"Я буду первым тренером, который закроет трансферное окно еще до его открытия. До 1 января трансферный рынок официально закрыт. Конечно, мы будем следить за некоторыми игроками, а другие клубы обратят внимание на наших футболистов. Так устроен трансферный рынок".

"Не знаю, что произойдет. Все может измениться в любой момент. Нам следует действовать осторожно. Сейчас мы работаем с теми игроками, которые у нас есть. Надеюсь, от нас никто не уйдет в январе", — приводит слова Вальверде Goal.