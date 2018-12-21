Ювентус получит минимум € 408 млн по новому контракту с adidas

Новости спорта: Туринский "Ювентус" продлил соглашение с adidas.

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" продлил соглашение со своим техническим спонсором на улучшенных условиях, сообщает официальный сайт туринцев.

Новое соглашение "Ювентуса" с компанией adidas будет рассчитано до 30 июня 2027 года. Предыдущее соглашение вступило в силу с сезона-2015/16 и истекало 30 июня 2021 года. Новый контракт вступит в силу с сезона-2019/20.

За время действия соглашения туринский клуб получит от производителя спортивной экипировки как минимум € 408 млн. В эту сумму не включены различные бонусы, которые "Ювентус" может получить в зависимости от успешных показателей продаж и выступлений команды. Кроме того, "Ювентус" получит бонус в размере € 15 млн, который adidas выплатит клубу до 31 декабря, за успешное выполнение условий коммерческого соглашения в 2018 году и повышение узнаваемости бренда.