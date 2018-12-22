Ливерпуль одержал победу над Вулверхэмптоном в 18 туре АПЛ

Новости спорта: Ливерпуль одержал уверенную выездную победу над Вулверхэмптоном в 18 туре АПЛ.

В матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Молине» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей точные удары на свой счёт записали Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк, которые отличились на 18-й и 68-й минутах соответственно. Результативными передачами отметились Фабиньо и всё тот же Салах. Таким образом, «Ливерпуль» одержал седьмую подряд победу в АПЛ, а также продлил серию без поражений со старта этого сезона до 18 матчей (15 побед, 3 ничьи). «Вулверхэмптон» же прервал свою серию из трёх побед.

«Ливерпуль» (48 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая на четыре балла «Манчестер Сити», который находится на второй строчке. При этом у «Ман Сити» матч в запасе. «Вулверхэмптон» (25) – на седьмом месте.