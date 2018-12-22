Гвардиола: Cлучай Сульшера очень похож на мой, желаю ему всего наилучшего

Новости спорта: Хосеп Гвардиола прокомментировал назначение Уле-Гуннара Сульшера на пост наставника МЮ.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал назначение Уле-Гуннара Сульшера на пост наставника «Манчестер Юнайтед».

«Когда такой тренер, как Сульшер, получает свой шанс, это происходит потому, что клуб решает, что он справится. Мой случай очень похож. Мы были молоды и получили возможность, так что старались изо всех сил. Я желаю ему всего наилучшего. Тот факт, что я был в «Барселоне» с 13 лет, очень мне помог. Важно хорошо знать клуб, людей, которые в нём работают, и то, как там всё устроено», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед», набрав 26 очков, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Сегодня, 22 декабря, «красные дьяволы» на выезде встретятся с «Кардифф Сити» в матче 18-го тура чемпионата Англии.