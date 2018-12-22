Сульшер: Погба – чемпион мира и потрясающий парень

Новости спорта: Новый наставник Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер рассказал об отношении к полузащитнику Полю Погба.

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал об отношении к полузащитнику Полю Погба, конфликтовавшем с бывшим наставником «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

«Погба – чемпион мира и потрясающий парень. Я работал с ним, когда он был ещё подростком, уже тогда Поль был таким беззаботным весельчаком. С тех времён его характер не изменился.

Он стал лучшим футболистом, и, конечно, от него я хочу добиться максимума. У нас более чем достаточно классных игроков, из которых хочу попытаться выжать максимум, и Погба в этом ничем не отличается от остальных ребят», — цитирует Сульшера FourFourTwo.

Сульшер работал с Погба в резервном составе «Манчестер Юнайтед» с 2008 по 2011 год.