Хачериди: Думаю, Динамо пройдет Олимпиакос

Новости спорта: Евгений Хачериди поделился своим мнением о шансах Динамо пройти Олимпиакос.

Экс-защитник киевского Динамо Евгений Хачериди, ныне выступающий в греческом ПАОКе, высказался о шансах бывшей команды в противостоянии с Олимпиакосом.

“Нормальный жребий для Динамо. У киевлян есть хорошие шансы пройти Олимпиакоc. Команду видел в матче с Миланом и в обзорах чемпионата Греции. У них хорошая атака, быстрые фланги, цепкая полузащита. Сами играют и дают играть другим. А их фанаты постоянно гонят вперед.

Стиль команды - это атакующий футбол, постоянное давление, частые атаки через фланги. У них есть высокий нападающий. Считаю, что шансы соперников равны, но склонен думать, что Динамо пройдет дальше”,- цитирует Евгения footballhub.

Ранее своим мнением о сопернике поделился главный тренер киевлян Александр Хацкевич.