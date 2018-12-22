Скачать
Суббота, 22.12.2018
Чемпионка Европы Прищепа о мотивации, планах и главной проблеме легкой атлетики Украины
Чемпионка Европы Прищепа о мотивации и планах
Странный автогол из мира женского футбола (Видео)
Странный автогол из мира женского футбола (Видео)
Сергей Бубка переизбран президентом НОК Украины
Сергей Бубка переизбран президентом НОК Украины
Беринчик - Кристобаль. Видео взвешивания участников вечере бокса в Киеве
Беринчик - Кристобаль. Видео взвешивания участников вечере бокса в Киеве

Анчелотти: Трансферный рынок меня сейчас абсолютно не беспокоит

Анчелотти: Трансферный рынок меня сейчас абсолютно не беспокоит
05:45 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Карло Анчелотти прокомментировал планы Наполи на трансферном рынке.

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти дал понять, что клуб не планирует активных действий на трансферном рынке зимой.

«Подписание ещё одного игрока выльется в проблемы для управления. На данный момент я имею в распоряжении очень сильный и сплочённый коллектив. Если я скажу, что мне нравится Павар, то это будет неуважением к Хюсаю, Малку и Максимовичу, которым я особенно доволен.

«Наполи» также не собирается ни с кем расставаться, разве что кто-то будет стоять у ворот тренировочной базы с просьбой о переходе, но я не думаю, что такое произойдёт. Трансферный рынок сейчас абсолютно не беспокоит меня», — приводит слова Анчелотти Football Italia.

После 16 туров «Наполи» набрал 38 очков и занимает второе место в турнирной таблице Серии А.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Карло Анчелотти, ФК Наполи, Серия А, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон. Результаты женского спринта в Нове-Место 21.12.2018
02 Беринчик - Кристобаль: на вечере бокса в Киеве ожидается аншлаг
03 Странный автогол из мира женского футбола (Видео)
04 Гвардиола принял решение по Зинченко
05 Усик посетит бой Уайт - Чисора
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь