Анчелотти: Трансферный рынок меня сейчас абсолютно не беспокоит

Новости спорта: Карло Анчелотти прокомментировал планы Наполи на трансферном рынке.

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти дал понять, что клуб не планирует активных действий на трансферном рынке зимой.

«Подписание ещё одного игрока выльется в проблемы для управления. На данный момент я имею в распоряжении очень сильный и сплочённый коллектив. Если я скажу, что мне нравится Павар, то это будет неуважением к Хюсаю, Малку и Максимовичу, которым я особенно доволен.

«Наполи» также не собирается ни с кем расставаться, разве что кто-то будет стоять у ворот тренировочной базы с просьбой о переходе, но я не думаю, что такое произойдёт. Трансферный рынок сейчас абсолютно не беспокоит меня», — приводит слова Анчелотти Football Italia.

После 16 туров «Наполи» набрал 38 очков и занимает второе место в турнирной таблице Серии А.