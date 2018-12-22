Вулверхэмптон - Ливерпуль: обзор матча

Новости спорта: Красные" оторвались от "Манчестер Сити" на 4 очка.

В стартовом матче 18-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон" 2:0.

"Ливерпуль" уверенно обыграл на выезде "Вулверхэмптон" 2:0. Победу "Красным" принесли голы Салаха и ван Дейка. Салах забил свой 11-й мяч в этом чемпионате и возглавил гонку бомбардиров. 2:0 - 15-я победа "Ливерпуля" в сезоне.

"Ливерпуль" удерживает первое место. У команды Юргена Клоппа стало 48 очков. Это на 4 очка больше чем у "Манчестер Сити", который занимает второе место в турнирной таблице. В восемнадцатом туре "Манчестер Сити" сыграет 22 декабря с "Кристал Пэлас".