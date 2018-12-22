"Я к нему никогда не подойду и не подам руки": Вернидуб о конфликте с Фонсекой

Новости спорта: Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб рассказал о конфликте с наставником донецкого "Шахтера" Пауло Фонсекой.

– Вы – эмоциональный человек. Паулу Фонсека говорил о туннеле любви с "Динамо". Возможно, на эмоциях что-то и было?

– Боже упаси. Как раз за это даже не переживаю. Тогда у меня было огромное желание ответить. Хотел, чтобы мне позвонили. Спасибо супруге. Она говорит: "Да будь умнее, мудрее. Ты – взрослый человек. Пусть говорит, что угодно. Люди наоборот увидят, как относится к тебе Фонсека. Чем меньше ты будешь говорить в его сторону, тем мудрее ты будешь". Думаю, я выбрал правильный путь.

Никогда не говорил и не скажу плохо о Фонсеке. Даже после того, как он сказал, что я ему неприятен. Можете написать – я к нему никогда не подойду и не подам руки. Никогда. Ни в какой ситуации. Считаю, он меня сильно обидел и оскорбил теми словами. Я до этого подходил и жал руки всем.

Меня оштрафовали на 5 тысяч, точно так, как и его. Только не пойму, за что меня. Я должен был бежать к нему? За что меня штрафовать, если человек не подошел. А потом еще на интервью такие вещи говорит. У меня не будет желания подойти к этому человеку и протянуть руку.

– Обычно не жмут руки плохим людям. Для вас Фонсека – плохой человек?

– Нет, он мне не плохой человек. Понимаю, что он адекватный. Он это тоже сказал, может, тоже на эмоциях. Но тем не менее, он сказал, что не хочет жать руку неприятным ему людям. Если я не ошибаюсь. Если я неприятен, то как я подойду к нему и подам руку, а он опять мне не подаст. Получится, он меня оскорбил. Он же опять мне руку не подаст. Надо быть мудрее. Я просто не буду подходить и этого делать, – сказал Вернидуб.