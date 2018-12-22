Скачать
Суббота, 22.12.2018
Чемпионка Европы Прищепа о мотивации, планах и главной проблеме легкой атлетики Украины
Чемпионка Европы Прищепа о мотивации и планах
Странный автогол из мира женского футбола (Видео)
Странный автогол из мира женского футбола (Видео)
Биатлон. Состав сборной Украины на гонки преследования в Нове-Место
Биатлон. Состав сборной Украины на гонки преследования в Нове-Место
Вулверхэмптон - Ливерпуль: обзор матча
Вулверхэмптон - Ливерпуль: обзор матча

"Я к нему никогда не подойду и не подам руки": Вернидуб о конфликте с Фонсекой

&quot;Я к нему никогда не подойду и не подам руки&quot;: Вернидуб о конфликте с Фонсекой
07:51 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб рассказал о конфликте с наставником донецкого "Шахтера" Пауло Фонсекой.

– Вы – эмоциональный человек. Паулу Фонсека говорил о туннеле любви с "Динамо". Возможно, на эмоциях что-то и было?

– Боже упаси. Как раз за это даже не переживаю. Тогда у меня было огромное желание ответить. Хотел, чтобы мне позвонили. Спасибо супруге. Она говорит: "Да будь умнее, мудрее. Ты – взрослый человек. Пусть говорит, что угодно. Люди наоборот увидят, как относится к тебе Фонсека. Чем меньше ты будешь говорить в его сторону, тем мудрее ты будешь". Думаю, я выбрал правильный путь.

Никогда не говорил и не скажу плохо о Фонсеке. Даже после того, как он сказал, что я ему неприятен. Можете написать – я к нему никогда не подойду и не подам руки. Никогда. Ни в какой ситуации. Считаю, он меня сильно обидел и оскорбил теми словами. Я до этого подходил и жал руки всем.

Меня оштрафовали на 5 тысяч, точно так, как и его. Только не пойму, за что меня. Я должен был бежать к нему? За что меня штрафовать, если человек не подошел. А потом еще на интервью такие вещи говорит. У меня не будет желания подойти к этому человеку и протянуть руку.

– Обычно не жмут руки плохим людям. Для вас Фонсека – плохой человек?

– Нет, он мне не плохой человек. Понимаю, что он адекватный. Он это тоже сказал, может, тоже на эмоциях. Но тем не менее, он сказал, что не хочет жать руку неприятным ему людям. Если я не ошибаюсь. Если я неприятен, то как я подойду к нему и подам руку, а он опять мне не подаст. Получится, он меня оскорбил. Он же опять мне руку не подаст. Надо быть мудрее. Я просто не буду подходить и этого делать, – сказал Вернидуб.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Заря, Юрий Вернидуб, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Пауло Фонсека.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беринчик - Кристобаль: на вечере бокса в Киеве ожидается аншлаг
02 Биатлон. Результаты женского спринта в Нове-Место 21.12.2018
03 Хэй: Только Поветкин мог победить Джошуа
04 Усик посетит бой Уайт - Чисора
05 Странный автогол из мира женского футбола (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь