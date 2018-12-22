Битва двух Боруссий: обзор матча 21 декабря (Видео)

Новости спорта: В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги между Боруссиями из Дортмунда и Менхенгладбаха победу праздновали хозяева.

Счет в матче был открыт на 42-й минуте, когда Джейдон Санчо с острого угла точно пробил мимо вратаря гостей, но еще до перерыва Менхенгладбах сравнял счет усилиями Крамера.

Итоговый счет Марко Ройс установил на 52-й минуте, замкнув прострел Марио Гетце.

Боруссия Д - Боруссия М 2:1

Голы: Санчо, 42, Ройс, 54 — Крамер, 45+1

Боруссия Д: Бюрки — Хакими, Пищек, Топрак, Геррейру (Ларсен, 90+3) — Дилейни, Витсель, Вайгль — Санчо (Вольф, 90+1), Алькасер (Гетце, 34), Ройс.

Боруссия М: Зоммер — Джонсон, Байер, Крамер (Хофманн, 67), Вендт — Нойхаус (Куйзансе, 81), Штробль, Закария — Херрманн (Траоре, 74), Плеа, Азар.

Предупреждение: Куйзансе.

Дортмунд остается лидером Бундеслиги, оторвавшись от ближайшего преследователя уже на 9 очков. Что касается Менхенгладбаха, он уступит Баварии второе место, если та наберет очки в завтрашней игре с Айнтрахтом.