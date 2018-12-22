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Хави: Реал не играет в футбол

Хави: Реал не играет в футбол
12:18 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Хави Эрнандес прокомментировал текущее состояние Реала.

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави Эрнандес, на данный момент выступающий за "Аль-Садд", поделился мнением о нынешнем состоянии мадридского "Реала".

"В последнее время „Реал“ не играет в футбол. Они занимаются каким-то другим видом спорта. „Реалу“ удалось покорить последние три Лиги чемпионов благодаря индивидуальным качествам некоторых игроков. Когда соперник идёт в атаку, создаётся впечатление, что часть команды вообще не учавствует в игре. У „Реала“ нет командной игры, а победы достигаются при помощи класса игроков.

Роналду? Я думал, что без него „Реалу“ будет лучше, он станет настоящей командой. Однако сейчас команда действительно нуждается в Роналду", — приводит слова Хави сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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ФК Реал, Футбол, Хави, Новости футбола.
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