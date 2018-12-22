Украинец Лунин входит в топ-20 самых дорогих вратарей чемпионата Испании

Новости спорта: Украинец Андрей Лунин входит в топ-20 самых дорогих вратарей испанской Ла Лиги.

По обновленным данным немецкого портала transfermarkt.de, трансферная стоимость 19-летнего украинского вратаря испанского "Леганеса" Андрея Лунина, как и ранее, составляет 5 млн евро.

В "Леганесе" Лунин занимает по этому показателю шестое место. А среди всех вратарей испанского элитного дивизиона - 16-е.

Напомним, что "Леганес" арендовал Андрея Лунина у мадридского "Реала" до конца сезона. Лунин дебютировал за "Леганес" в матче Кубка Испании, в котором пропустил 2 мяча от "Райо Вальекано". В чемпионате Испании (Ла Лиге) Лунин дебютировал в 12-м туре в матче против "Жироны", когда заменил в конце игры травмированного голкипера Куэльяра.