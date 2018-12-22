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Бавария, Тоттенхэм и Ливерпуль нацелены на Цыганкова

Бавария, Тоттенхэм и Ливерпуль нацелены на Цыганкова
13:52 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта: Несколько именитых клубов наблюдают за игрой Цыганкова.

Издание Marca посвятило статью полузащитнику киевского "Динамо" Виктору Цыганкову, где лестно отозвалось о игровых качествах украинца, а также назвало три европейских гранда, которые заинтересованы в его трансфере.

- Цыганкову свойственно ускоряться и побеждать в индивидуальной борьбе. Уверенно играющий накоротке, он сочетает в себе хорошую технику и видение игры. Его кумиры - Лионель Месси и Марио Гетце. Виктор Цыганков, который начинал как форвард, сочетает в себе изящество Бекхэма, с умением работать в команде. Он лучше чувствует себя на левом фланге, хотя готов играть и справа, откуда уверенно смещается в центр поля. Сейчас Цыганков играет на позиции, которую ранее занимал Андрей Ярмоленко. После ухода последнего постепенно стал лидером команды. Набираясь опыта со старшими товарищами по команде, 15-й номер киевского "Динамо" продолжает расти. Наряду с молодым плеймейкером Николаем Шапаренко, потенциально - это будущее клуба из столицы Украины. Все это подтверждается тем фактом, что в 21 год уже несколько ведущих европейских клубов записали имя Виктора Цыганкова в список желаемых транфсеров – "Бавария", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Виктор Цыганков.
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