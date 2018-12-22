Арсенал удержал победу над Бернли

Новости спорта: Арсенал не без проблем обыграл Бернли в родных стенах.

В рамках восемнадцатого тура подопечные Унаи Эмери принимали Бернли. "Канониры" после двух подряд неудачных матчей хотели реабилитироваться перед родными фанатами. С первых минут хозяева взяли мяч под свой контроль и сразу создали момент — Харт парировал удар Мэйтленд-Найлза из пределов штрафной, а Обамеянг не успел на добивание.

"Бордовые" ответили уже в следующей атаке, когда Вествуд пробивал метров с десяти в дальний угол — Бернд Лено с трудом достал мяч ногой. Счет был открыт уже вскоре — Обамеянг протолкнул мяч в дальний угол после скидки от Колашинаца. 1:0. Отметим, что Озил сделал шикарный пас на боснийца.

До перерыва также можно вспомнить постоянные стычки между Сократисом и Барнсом. В итоге, оба игрока получили по желтой карточке. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Арсенала в счете, а уже во втором тайме хозяева смогли забить быстрый гол — Обамеянг вколотил мяч в верхний ближний угол ворот Харта из пределов штрафной. 2:0.

Тем не менее, гости не собирались сдаваться. "Бордовые" играли довольно грубо и вели много силовой борьбы. На исходе часа игры, Эшли Барнс среагировал на отскок в чужой штрафной и вколотил мяч в ближний угол. 2:1. Следующие минуты были довольно нервными для "канониров", но все же им удалось поставить "точку". Озил ворвался в чужую штрафную и отдавал передачу — после небольшого рикошета мяч добрался до Ивоби, а тот расстрелял Харта. 3:1.

Арсенал — Бернли 3:1

Голы: Обамеянг, 14, 48, Ивоби, 90+1 — Барнс, 63.

Арсенал: Лено – Монреаль (Лихтштайнер, 37), Папастатопулос, Джака – Мэйтленд-Найлз, Эль-Ненни (Торрейра, 59), Гендузи, Монреаль – Озил, Ляказетт (Ивоби, 78), Обамеянг.

Бернли: Харт – Бардсли (Лоутон, 83), Лонг, Тарковски, Ми, Тейлор – Вествуд, Хендрик, Корк – Вуд (Выдра, 77), Барнс (Воукс, 77).

Предупреждения: Сократис, Гендузи — Барнс, Вуд, Ми, Корк, Вествуд.