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Суд по Роналду состоится 21 января

Суд по Роналду состоится 21 января
23:20 Сб, 22 Декабрь 2018 Телеграф championat.com

Новости спорта: Дело об уклонении Криштиану Роналду от налогов суд рассмотрит 21 января.

21 января в Испании состоится судебное заседание об уклонении от налогов бывшего нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который выступает за туринский «Ювентус». Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, футболист, скорее всего, признает вину. За это он получит два года тюрьмы условно, а также заплатит штраф в размере порядка 19 € млн. Таковы условия сделки португальца и государственного прокурора Испании.

Напомним, Роналду подозревается в налоговом мошенничестве на сумму в размере € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. Такую сумму форвард получил за использование имиджевых прав и скрыл ее от налоговой полиции.

33-летний Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, а минувшим летом перешёл в «Ювентус» за € 117 млн.

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Сборная Португалии, Криштиану Роналду, ФК Ювентус, ФК Реал Мадрид.
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