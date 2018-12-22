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Клубный чемпионат мира 2018: Ривер Плейт - бронзовый призер

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Клубный чемпионат мира 2018: Ривер Плейт - бронзовый призер
18:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: «Ривер Плейт» разгромил «Касиму» и занял 3-е место на клубном чемпионате мира.

Аргентинский «Ривер Плейт» одержал победу в матче за третье место клубного чемпионата мира по футболу с японской командой «Касима Антлерс». Встреча прошла в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Шейх Зайед» и завершилась со счётом 4:0 в пользу номинальных гостей.

Первый гол забил полузащитник Бруно Сукулини на 24-й минуте. В середине второго тайма преимущество аргентинской команды удвоил хавбек Гонсало Мартинес. Автором третьего мяча стал нападающий Рафаэль Борре, реализовавший пенальти на 88-й минуте. В добавленное время второй гол в актив записал Мартинес.

Таким образом, «Ривер Плейт» занял третье место на клубном чемпионате мира, «Касима Антлерс» — четвёртое.

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ФК Ривер Плейт, Клубный Чемпионат Мира, Новости футбола.
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