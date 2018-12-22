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Коноплянка помог Шальке обыграть Штутгарт

Коноплянка помог Шальке обыграть Штутгарт
19:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Украинский полузащитник возможно сыграл последний матч за «Шальке».

В матче 17-го тура немецкой футбольной Бундеслиги команда Евгения Коноплянки - «Шальке» обыграла на чужом поле «Штутгарт» 3:1. 

В последнем туре первого круга «Шальке» победил на выезде «Штутгарт» 3:1. За «Шальке» забили Скшибски, Гомес (автогол), Кутучу.

Евгений Коноплянка начал матч в основном составе. Последний раз украинец выходил в основном составе «Шальке» в матче Бундеслиги против «Майнца» (1:0) 29 сентября. На 73-й минуте Коноплянку заменил Кутучу. В этом сезоне Коноплянка сыграл за «Шальке» 13 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.

Напомним, руководство «Шальке» выставило Коноплянку на трансфер и вполне возможно это был последний матч украинца за клуб из Гельзенкирхена.

У «Шальке» стало 18 очков, команда занимает 13-е место.

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Бундеслига, ФК Шальке 04, Новости спорта, Евгений Коноплянка.
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