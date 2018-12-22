Манчестер Сити сенсационно проиграл Кристал Пэлас

Новости спорта: «Манчестер Сити» потерпел поражение в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас».

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе лондонского клуба отличились хавбеки Эндрос Таунсенд и Лука Миливоевич, реализовавший пенальти, а также защитник Джеффри Шлупп. Авторами голов «горожан» стали полузащитники Илкай Гюндоган и Кевин Де Брёйне.

«Манчестер Сити» потерпел первое домашнее поражении в нынешнем сезоне АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы занимает второе место в турнирной таблице чемпионата и отстаёт от «Ливерпуля» на четыре очка.

В других матчах 18-го тура английского первенства «Ньюкасл Юнайтед» на домашнем стадионе сыграл вничью с «Фулхэмом» (0:0), а «Саутгемптон» в гостях обыграл «Хаддерсфилд Таун» (3:1).