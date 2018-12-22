Гризманн принес победу Атлетико над Эспаньолом

Новости спорта: Гол Гризманна принёс победу «Атлетико» в матче с «Эспаньолом».

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Атлетико» победил «Эспаньол» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

Единственный гол в начале второго тайма забил Антуан Гризманн, реализовав 11-метровый.

После матча «Атлетико», набрав 34 очка, вышел на чистое второе место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. При этом «матрасники» догнали лидирующую «Барселону», однако уступают каталонцам по разнице мячей. «Эспаньол» (21) остался на 12-м месте. Для мадридского клуба эта победа стала третьей подряд в Примере.

В следующем туре «Атлетико» 6 января 2019 года на выезде сыграет с «Севильей». «Эспаньолу» 4 января предстоит домашняя встреча с «Леганесом».