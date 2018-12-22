Челси впервые проиграл дома при Сарри

Новости спорта: Лестер нанес первое домашнее поражение Челси при Сарри.

В матче 18-го тура чемпионата Англии «Челси» уступил «Лестер Сити» со счётом 0:1. Матч состоялся в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Единственный мяч в начале второго тайма забил Джейми Варди, которому ассистировал Джеймс Мэддисон.

После матча «Челси» (37) по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер Сити», набрав 25 очков, поднялся на девятое место. Для «Челси» это поражение стало третьим в сезоне.

В следующем туре «Челси» на выезде сыграет с «Уотфордом». «Лестер Сити» предстоит домашняя встреча с «Манчестер Сити». Оба матча состоятся 26 декабря.

Завершились ещё два матча 18-го тура. «Брайтон» дома переиграл «Борнмут» со счётом 2:0, «Вест Хэм» на своём поле уступил «Уотфорду» (0:2).

Челси — Лестер 0:1

Гол: Варди, 51

Челси: Кепа — Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо — Ковачич (Лофтус-Чик, 61), Жоржиньо (Фабрегас, 75), Канте — Педро, Азар, Виллиан (Жиру, 61).

Лестер: Шмайхель — Перейра, Морган, Магуайр, Чилвелл — Чаудхери, Менди, Ндиди — Олбрайтон, Варди (Ихеаначо, 84), Мэддисон (Грей, 82).

Предупреждения: Ндиди, Менди.