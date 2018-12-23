Гвардиола: Было трудно, но мы сражались до последней секунды

Новости спорта: Наставник Ман Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от Кристал Пэлас.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал проигрыш со счётом 2:3 в домашнем матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас».

«Начали довольно прилично и создали несколько моментов. Нам удалось забить фантастический гол, но затем соперник дважды перешёл на нашу половину поля и дважды отличился.

Третий гол «Кристал Пэлас»? Мы не можем допускать такие пенальти в свои ворота. Нужно стараться избегать подобных моментов. Таков футбол: три удара по воротам и три гола.

Было трудно, но мы сражались до последней секунды. Ещё только декабрь. Команда восстановится и попытается снова побеждать», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити» потерпел первое домашнее поражении в нынешнем сезоне АПЛ. «Горожане» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата и отстают от «Ливерпуля» на четыре очка.