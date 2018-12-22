Барселона обыграла Сельту и возглавила Примеру

Новости спорта: «Барселона» обыграла «Сельту» и вышла на чистое первое место в Примере.

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Барселона» победила «Сельту» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

Оба гола были забиты в первом тайме. В начале встречи отличился Усман Дембеле, а в концовке первой половины гол забил Лионель Месси, которому ассистировал Жорди Альба. Для «Барселоны» эта победа стала четвёртой подряд в чемпионате Испании.

После матча «Барселона», набрав 37 очков, вышла на чистое первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Сельта» (21) осталась на десятом месте.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Хетафе». Матч состоится 6 января. «Сельте» предстоит домашняя встреча с «Атлетиком» из Бильбао (7 января).