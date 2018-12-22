Манчестер Юнайтед устроил разгром в первом матче Сульшера

Новости спорта: «Манчестер Юнайтед» крупно выиграл в первом матче после отставки Моуринью.

В матче 19-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» разгромил на выезде «Кардифф» 5:1.

Уже в первом матче под руководством нового тренера Уле Гуннара Сулшера «Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл на чужом поле «Кардифф» 5:1. В составе «МЮ» отличились: Решфорд, Эррера, Марсьяль, Лингард (дважды). Последний раз «МЮ» забивал пять мячей в 2013 году, еще во времена Алекса Фергюсона.

Напомним, Сульшер возглавил «МЮ» до конца сезона. Он заменил Жозе Моуринью, которого уволили на этой неделе.

«МЮ» набрал 29 очков и занимает в АПЛ 6-е место. От топ-4 команда Сульшера отстает на 8 очков.