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УПЛ создаст единый телепул со следующего сезона

УПЛ создаст единый телепул со следующего сезона
07:11 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта: Маркиян Ключковский о создании единого телепула в чемпионате Украины.

Вице-президент УПЛ Маркиян Ключковский рассказал, как идет процесс создания единого телепула.

- Мы понимаем наши реалии. Мы сознательно стараемся убрать политику из этой дискуссии. Наша главная и долгосрочная задача, чтобы у нас был единственный фактор - коммерция. Что коммерчески будет выгодно УПЛ и соответственно клубам, так мы и будем поступать. На январь запланирован следующий раунд переговоров. В первый раз мы много слушали и пытались услышать, какие форматы , какие параметры интереснее трансляторам. Второй раунд будет более двухсторонним, так как на тот момент у нас уже будет конкретика, которую мы сможем предложить партнерам для их анализа и обсуждения. Мы планируем в феврале начать коммерческие переговоры, с тем, чтобы на апрель выйти на тендеры по реализации коммерческих прав.

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, Маркиян Ключковский.
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