Барселона обыграла Сельту, Месси забил гол (Видео)

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча 17 тура чемпионата Испании

В матче 17-го тура чемпионата Испании "Барселона"победила "Сельту"со счётом 2:0. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе "Камп Ноу».

Оба гола были забиты в первом тайме. В начале встречи отличился Усман Дембеле, а в концовке первой половины гол забил Лионель Месси, которому ассистировал Жорди Альба. Для "Барселоны"эта победа стала четвёртой подряд в чемпионате Испании.

После матча "Барселона», набрав 37 очков, вышла на чистое первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. "Сельта"(21) осталась на десятом месте.

В следующем туре "Барселона"на выезде сыграет с "Хетафе». Матч состоится 6 января. "Сельте"предстоит домашняя встреча с "Атлетиком"из Бильбао (7 января).