"Сложный соперник": Палкин оценил жребий 1/16 финала Лиги Европы

Новости спорта: Генеральный директор Шахтера прокомментировал жребий в Лиге Европы.

Генеральный директор донецкого Шахтер Сергей Палкин оценил соперника “горняков” по 1/16 финала Лиги Европы – Айнтрахт.

“Айнтрахт – сложный соперник. Это однозначно. Они выиграли все матчи группового этапа Лиги Европы, Лацио по 4 мяча забивали. Сейчас команда на ходу и забивает очень много. Нам бы хотелось, чтобы в следующем году Айнтрахт немного сбавил этот темп.

Надо принять во внимание ошибки в матчах против Янг Бойз Ади Хюттера. Хорошо, что уже есть определенный опыт. Ты уже знаешь, чего ожидать от этого тренера. На основе этого опыта Фонсека примет правильные решения, и нам это поможет пройти дальше”,- цитирует Палкина footballhub.com.ua.