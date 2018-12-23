"Нужно поблагодарить Зидана": Солари - о победе Реала на Клубном чемпионате мира

Новости спорта: Наставник Реала прокомментировал победу клуба на Клубном чемпионате мира.

Главный тренер Реала Сантьяго Солари прокомментировал победу команды в Клубном чемпионате мира.

«Футболисты полностью заслужили на этот успех, и мы счастливым результатом. Команда приложила немало усилий и теперь в хорошем настроении закончит этот непростой год.

Нельзя забывать о том, кто выиграл третью Лигу чемпионов с Реалом. Нужно поблагодарить за все Зинедина Зидана», — цитирует Солари Marca.

Реал стал победителем Клубного чемпионата мира, выиграв в финале у Аль Айна (4:1).

Мадридский клуб выиграл этот турнир третий раз подряд.