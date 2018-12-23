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Ювентус установил очередной рекорд Серии А

Ювентус установил очередной рекорд Серии А
14:35 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Машину Аллегри в этом сезоне не остановить.

Ювентус одержал минимальную победу над Ромой в 17-м туре чемпионата Италии, тем самым установив новый рекорд Серии А.

Туринский клуб выдал лучший старт за все существование итальянского чемпионата, одержав 16 побед в 17 матчах.

Ювентус – Рома 1:0

Гол: 1:0 – 35 Манджукич

Рома: Ольсен, Флоренци, Коларов, Фасио, Манолас, Сантон, Дзаньоло, Нзонзи, Кристанте, Шик, Ундер.

Запасные: Карсдорп, Миранте, Фузато, Клюйверт, Пасторе, Маркано, Джеко, Перотти, Жезус, Пеллегрини.

Ювентус: Шченсны, Алекс Сандро, Кьеллини, Бонуччи, Де Шильо, Матюиди, Пьянич, Бентанкур, Роналду, Манджукич, Дибала.

Запасные: Бернардески, Ругани, Джан, Перин, Пинсольо, Кин, Дуглас Коста, Хедира, Бенатия, Спинаццола.

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ФК Рома, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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