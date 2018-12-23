Ювентус установил очередной рекорд Серии А

Ювентус одержал минимальную победу над Ромой в 17-м туре чемпионата Италии, тем самым установив новый рекорд Серии А.
Туринский клуб выдал лучший старт за все существование итальянского чемпионата, одержав 16 побед в 17 матчах.
Ювентус – Рома 1:0
Гол: 1:0 – 35 Манджукич
Рома: Ольсен, Флоренци, Коларов, Фасио, Манолас, Сантон, Дзаньоло, Нзонзи, Кристанте, Шик, Ундер.
Запасные: Карсдорп, Миранте, Фузато, Клюйверт, Пасторе, Маркано, Джеко, Перотти, Жезус, Пеллегрини.
Ювентус: Шченсны, Алекс Сандро, Кьеллини, Бонуччи, Де Шильо, Матюиди, Пьянич, Бентанкур, Роналду, Манджукич, Дибала.
Запасные: Бернардески, Ругани, Джан, Перин, Пинсольо, Кин, Дуглас Коста, Хедира, Бенатия, Спинаццола.