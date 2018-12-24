Пуйоль может начать карьеру тренера в МЛС

Новости спорта: Легендарный капитан Барселоны Карлес Пуйоль может возглавить клуб МЛС.

Бывший защитник Барселоны и сборной Испании Карлес Пуйоль может возглавить один из клубов МЛС. Эта работа станет первым тренерским опытом легендарного "Тарзана".

40-летний испанец является одним из кандидатов на пост главного тренера Атланты, сообщает MLSsoccer.com.

По информации издания, чемпион Европы и мира активно совершенствует английский в Соединенных Штатах и работает над получением тренерской лицензии.

Назначение в Юнайтед может стать первым в тренерской карьере Пуйоля. Главным конкурентом Карлеса в борьбе за пост является бывший партнер по Барселоне, голландец Франк де Бур. Он остается безработным с сентября прошлого года, когда его уволил Кристал Пэлас после ужасного старта в АПЛ.