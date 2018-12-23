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Ницца готова продать Балотелли: названа цена

Ницца готова продать Балотелли: названа цена
15:23 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Ницца надеется продать своего форварда Марио Балотелли в январе.

В январе Ницца постарается избавиться от своего нападающего Марио Балотелли, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Главный тренер "орлов" Патрик Виейра подтвердил, что клуб не будет предлагать новый контракт итальянцу, действующее соглашение которого рассчитано до предстоящего лета.

По информации источника, Ницца предпочла бы продать Балотелли в январе и может принять предложение в размере 1,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне 28-летний нападающий забил 26 голов в 38 матчах за "орлов", но летом не явился на предсезонные сборы, форсируя таким образом свой трансфер в Марсель.

В итоге переход не состоялся и Балотелли вернулся в расположение Ниццы с лишним весом.

В текущем сезоне Балотелли провел за Ниццу 10 матчей в Лиге 1, в которых отдал одну результативную передачу.

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Футбол, Марио Балотелли, ФК Ницца, Новости футбола.
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