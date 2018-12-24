"Мое настоящее - Бавария": Хамес прокомментировал слухи о конфликте с Ковачем

Новости спорта: Колумбийский футболист заявил, что в данный момент думает только о Баварии.

Полузащитник Баварии Хамес Родригес рассказал о своем текущем положении в мюнхенском клубе.

"Мое настоящее - Бавария, у меня контракт к клубом до июня. Сейчас я в порядке. В июне мы посмотрим, что будет дальше. Теперь я думаю только о Баварии. Конфликты с главным тренером? У меня нет никаких проблем с Нико Ковачем", - цитирует Родригеса Sport1.

Напомним, Хамес перешел из мадридского Реала в Баварию летом 2017 года на правах аренды, рассчитанной на два года.

В текущем сезоне Хамес сыграл 11 матчей за Баварию, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.