Головко прокомментировал уход с поста наставника молодежной сборной Украины

Новости спорта: Главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко рассказал о своем уходе с тренерского мостика "сине-желтых".

"Как я узнал о своем увольнении? 16 декабря на заседании Комитета национальных сборных Мирон Маркевич объявил мне об этом. Сказали, что я не справился с задачей, не вывел команду на Евро-2019.

В контракте написано не только о подготовке кадров, но и о завоевании путевки на Евро. Я ничего на заседании комитета не объяснял. Меня просто поставили в известность о таком решении, хотя и могли сначала дать слово. Меня уволили до заседания исполкома, с формулировкой "не справился с задачей".

Главные итоги моей работы в сборной Украины U-21? Тот факт, что девять игроков молодежки пополнили национальную команду. Кроме того, мы сделали все, чтобы выйти на чемпионат Европы, понимая при этом, что нам противостояли такие сильные соперники, как Англия и Нидерланды. В борьбе за путевку на Евро мы были до последнего тура, и в этом большая заслуга ребят, несмотря на проблемы. За два года мы проиграли только Англии и Шотландии.

Планы на будущее? Я тренер и должен тренировать. Как все сложится дальше, не знаю. Могу только сообщить, что у меня будет работа другого плана, но обязательно в сфере футбола", – цитирует Головко Команда№1.

Вскоре об увольнении будет объявлено официально во время Исполкома ФФУ. Напомним, Александр Головко тренирует сборную Украины U-21 с 2015 года, до этого наставник работал в сборных Украины разных возрастов.