Скачать
Воскресенье, 23.12.2018
Уайт - Чисора. Видео брутального нокаута
Уайт - Чисора. Видео брутального нокаута
Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Нове-Место 23.12.2018
Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Нове-Место 23.12.2018
Супер Марио победил нокаутом: яркие фото боя Беринчик - Кристобаль
Супер Марио победил нокаутом: яркие фото боя Беринчик - Кристобаль
Соперник Шахтера в Лиге Европы разгромлен Баварией (Видео)
Соперник Шахтера в Лиге Европы разгромлен Баварией (Видео)

Головко прокомментировал уход с поста наставника молодежной сборной Украины

Головко прокомментировал уход с поста наставника молодежной сборной Украины
16:35 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко рассказал о своем уходе с тренерского мостика "сине-желтых".

"Как я узнал о своем увольнении? 16 декабря на заседании Комитета национальных сборных Мирон Маркевич объявил мне об этом. Сказали, что я не справился с задачей, не вывел команду на Евро-2019.

В контракте написано не только о подготовке кадров, но и о завоевании путевки на Евро. Я ничего на заседании комитета не объяснял. Меня просто поставили в известность о таком решении, хотя и могли сначала дать слово. Меня уволили до заседания исполкома, с формулировкой "не справился с задачей".

Главные итоги моей работы в сборной Украины U-21? Тот факт, что девять игроков молодежки пополнили национальную команду. Кроме того, мы сделали все, чтобы выйти на чемпионат Европы, понимая при этом, что нам противостояли такие сильные соперники, как Англия и Нидерланды. В борьбе за путевку на Евро мы были до последнего тура, и в этом большая заслуга ребят, несмотря на проблемы. За два года мы проиграли только Англии и Шотландии.

Планы на будущее? Я тренер и должен тренировать. Как все сложится дальше, не знаю. Могу только сообщить, что у меня будет работа другого плана, но обязательно в сфере футбола", – цитирует Головко Команда№1.

Вскоре об увольнении будет объявлено официально во время Исполкома ФФУ. Напомним, Александр Головко тренирует сборную Украины U-21 с 2015 года, до этого наставник работал в сборных Украины разных возрастов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Молодежная сборная Украины, Александр Головко, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беринчик – Кристобаль: видео трансляция боя
02 Беринчик - Кристобаль: полное видео боя
03 Уайт - Чисора. Видео брутального нокаута
04 Беринчик нокаутировал Кристобаля
05 Бокс. Стивенсон вышел из комы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь