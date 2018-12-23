Интер и Реал хотят совершить грандиозный обмен футболистами

Новости спорта: Мадридский и миланский клубы могут провернуть выгодную сделку.

Прошлым летом Лука Модрич мог отправится в «Интер», чтобы покорять Италию. Однако трансфер не смог осуществиться, и хорват остался в пределах Испании.

С приходом Маротты в «Интер», слухи о приходе хорвата только усиливаются. Итальянец настроен крайне решительно и хочет видеть обладателя Золотого Мяча в своей команде.

Как передает Don Balon, «Реал» может в ближайшее время отпустить Луку Модрича в Италию. Однако, «Интер» тоже должен будет пойти на уступки и продать «сливочным» двух игроков.

Речь идет о нападающем Мауро Икарди, а также о центральном защитнике Милане Шкриньяре.

Если за нападающим «Реал» охотится давно, то на защитника он только сейчас обратил свой взор.