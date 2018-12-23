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"Всем что-то давали": Директор Арсенала - о "договорняках" в украинском футболе

&quot;Всем что-то давали&quot;: Директор Арсенала - о &quot;договорняках&quot; в украинском футболе
18:03 Сегодня Телеграф tribuna.com

Новости спорта: Генеральный директор "Арсенала-Киева" Александр Москаленко рассказал о судействе в Украине.

Генеральный директор «Арсенала-Киева» Александр Москаленко, ранее работавший арбитром, рассказал про проблемы в украинском судейском корпусе.

«Когда Пьерлуиджи Коллина работал в Украине, то невозможно было прийти к итальянцу и рассказать ему, что Москаленко хороший, а Иванов или Петров – нет.

Я вам скажу откровенно, что всем арбитрам на всех уровнях что-то давали, предлагали и озвучивали. Ранее этому не придавали значения. Даже те, кто дает, говорят, что во всем виноваты арбитры. На это противно смотреть.

Первая проблема – те, кто дают деньги. Вторая проблема – те, кто их берет. А у нас почему-то всю вину перекладывают на других. Были случаи, когда два президента договорились играть честно. Потом один выходит, а другой говорит, да пошел он. Доходит до смешного, но это факт.

Почему я покинул судейство? Не видел перспективы. И много негатива. Сейчас все от меня зависит, а когда ты арбитр, то есть много моментов, которые от тебя не зависят. Дадут тебе матч или нет, поднимут в высшую лигу или нет, никто ничего не понимает, ты говорить не можешь, что-то сказал не так собрании и сидишь месяц без игр, инспектор не говорит тебе оценку.

А потом через третьих людей узнаешь, что ты как-то не так свистнул. Это большое болото», – сказал Москаленко.

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Арсенал (Киев), Александр Москаленко.
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