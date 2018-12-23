"Я очень уважаю Кейлора": Куртуа - о конкуренции с Навасом

Новости спорта: Бельгийский вратарь поддержал своего одноклубника.

Вчера Тибо Куртуа выиграл свой первый титул после перехода в мадридский Реал. Бельгийский вратарь стал основным игроком команды и вытеснил Кейлора Наваса со стартового состава.

Куртуа уважает костариканца и считает, что между ними нет вражды.

«Я очень уважаю Кейлора, как и других игроков, которые выиграли три Лиги чемпионов. На скамейке никогда не бывает приятно находиться, и я думаю, что ему также неприятно. Я вижу, что он хорошо тренируется. У нас хорошие отношения, все вратари усердно тренируются», — цитирует вратаря Marca.

Куртуа перебрался в Мадрид в начале августа. Реал отдал за бельгийца 35 миллионов фунтов и отправил Матео Ковачича в аренду в Челси.

В текущем сезоне 26-летний вратарь сыграл 19 матчей за Реал, пропустив 23 гола.

Навас планирует покинуть клуб в январе, а заменой ему может стать украинец Андрей Лунин.