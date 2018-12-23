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Экс-игрок Шахтера отказался выступать за сборную Бразилии

Экс-игрок Шахтера отказался выступать за сборную Бразилии
19:55 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Футболисты Ман Сити не понравилось отношение болельщиков.

Главный тренер Бразилии Тите сообщил, что игрок Манчестер Сити Ферандиньо отказывается выступать за национальную команду. Экс-игрок Шахтера не хочет, чтобы его снова вызывали в расположение сборной после оскорблений и угроз, которые получал он и его семья по завершению ЧМ-2018 .

Тите связывался с игроком, но тот пообещал семье, что больше не будет играть в составе сборной Бразилии.

«Фернандиньо был первым игроком, которого я хотел бы вызвать после чемпионата мира. Он неординарный игрок. Я поговорю с ним еще раз. Я буду его поддерживать, потому что нам нужен такой профессионал», — цитирует тренера AS.

Последний матч за сборную Бразилии Фернандиньо провел в 1/4 финала ЧМ-2018 против Бельгии (1:2). Тогда игрок Ман Сити отметился автоголом.

33-летний бразилец сыграл 49 матчей за национальную команду Бразилии, отметившись 2 голами.

Фернандиньо с 2005 по 2013 год выступал за донецкий Шахтер.

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Сборная Бразилии, ФК Манчестер Сити, Футбол, Фернандиньо, Новости футбола, Тите.
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