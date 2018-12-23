Моуриньо был шокирован увольнением из Манчестер Юнайтед

Новости спорта: Решающим в судьбе тренера стало поражение от "Ливерпуля".

Увольнение с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» стало большим сюрпризом для Жозе Моуриньо, который, отправляясь на роковую встречу с исполнительным директором Эдом Вудвордом, ожидал лишь обсудить трансферы клуба на январь.

В прошлое воскресенье «красные дьяволы» проиграли на выезде «Ливерпулю» со счетом 1:3, и этот результат предрешил судьбу Моуриньо, который продержался в клубе с «Олд Траффорд» два с половиной года.

Решение об увольнении португальского специалиста было оглашено во вторник — на этот день у Моуриньо была запланирована встреча с Вудвордом. Как стало известно The Times от своих источников, Жозе возлагал большие надежды на эту встречу, рассчитывая получить зеленый свет насчет январских приобретений.

Моуриньо, конечно, опасался за свое долгосрочное будущее в клубе, но ожидал, что ему позволят как минимум доработать этот сезон — особенно после успешного достижения промежуточной цели в виде плей-офф Лиги Чемпионов.

Но вместо того, чтобы достать чековую книжку из кармана, Вудворд объявил Моуриньо о решении, которое он принял совместно с владельцами клуба Глэйзерами по видеоконференции в понедельник вечером.

Семейство Глэйзеров осознавало, что могло бы сэкономить 25% на компенсации Моуриньо, останься Жозе до конца сезона, однако было принято решение действовать немедленно.

Это решение было принято, исходя из множества факторов, включая потерю 55-летним португальцем контроля над раздевалкой. По информации клубного источника, после поражения на «Энфилде» один из основных игроков «Юнайтед» позвонил Вудворду и заявил тому, что «Жозе должен уйти».