Скачать
Воскресенье, 23.12.2018
Уайт - Чисора. Видео брутального нокаута
Уайт - Чисора. Видео брутального нокаута
Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Нове-Место 23.12.2018
Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Нове-Место 23.12.2018
Супер Марио победил нокаутом: яркие фото боя Беринчик - Кристобаль
Супер Марио победил нокаутом: яркие фото боя Беринчик - Кристобаль
Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место
Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место

Моуриньо был шокирован увольнением из Манчестер Юнайтед

Моуриньо был шокирован увольнением из Манчестер Юнайтед
20:38 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Решающим в судьбе тренера стало поражение от "Ливерпуля".

Увольнение с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» стало большим сюрпризом для Жозе Моуриньо, который, отправляясь на роковую встречу с исполнительным директором Эдом Вудвордом, ожидал лишь обсудить трансферы клуба на январь.

В прошлое воскресенье «красные дьяволы» проиграли на выезде «Ливерпулю» со счетом 1:3, и этот результат предрешил судьбу Моуриньо, который продержался в клубе с «Олд Траффорд» два с половиной года.

Решение об увольнении португальского специалиста было оглашено во вторник — на этот день у Моуриньо была запланирована встреча с Вудвордом. Как стало известно The Times от своих источников, Жозе возлагал большие надежды на эту встречу, рассчитывая получить зеленый свет насчет январских приобретений.

Моуриньо, конечно, опасался за свое долгосрочное будущее в клубе, но ожидал, что ему позволят как минимум доработать этот сезон — особенно после успешного достижения промежуточной цели в виде плей-офф Лиги Чемпионов.

Но вместо того, чтобы достать чековую книжку из кармана, Вудворд объявил Моуриньо о решении, которое он принял совместно с владельцами клуба Глэйзерами по видеоконференции в понедельник вечером.

Семейство Глэйзеров осознавало, что могло бы сэкономить 25% на компенсации Моуриньо, останься Жозе до конца сезона, однако было принято решение действовать немедленно.

Это решение было принято, исходя из множества факторов, включая потерю 55-летним португальцем контроля над раздевалкой. По информации клубного источника, после поражения на «Энфилде» один из основных игроков «Юнайтед» позвонил Вудворду и заявил тому, что «Жозе должен уйти».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Жозе Моуриньо, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беринчик – Кристобаль: видео трансляция боя
02 Беринчик - Кристобаль: полное видео боя
03 Уайт - Чисора. Видео брутального нокаута
04 Беринчик нокаутировал Кристобаля
05 Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Нове-Место 23.12.2018
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь