Украинский форвард готов сменить гражданство

Новости спорта: Форвард Динамо Георгий Цитаишвили может выступать за сборную Грузии.

Игрок молодежной сборной Украины и Динамо Георгий Цитаишвили хочет играть за взрослую сборную Грузии. Он ждет вызова от грузинской федерации футбола и готов ответить на него согласием.

«Мне бы хотелось играть в сборной Грузии. Я конкретно поговорю с тренерами и решу, что будет лучше для меня. Физически я готов к игре за взрослую сборную, поэтому, если меня вызовут, то подумаю и приму решение. Я не хочу играть в молодежке», — сказал игрок в интервью Sportall.ge.

Цитаишвили в конце ноября подписал новый контракт с Динамо, сроком на 5 лет.

В матче 6-го тура Лиги Европы против Яблонца украинец дебютировал в еврокубках.

Цитаишвили отыграл 8 матчей за сборную Украины U-19, в которых забил два гола. Он являлся основным игроком на Евро-2018, по итогам которого Украина вышла на чемпионат мира U-20.