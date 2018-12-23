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Скандальный футболист Интера отстранен и оштрафован на крупную сумму

Скандальный футболист Интера отстранен и оштрафован на крупную сумму
22:46 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Раджа Наингголан за опоздание на тренировку отстранен из первой команды минимум на один матч

Итальянский футбольный клуб "Интер" отстранил от тренировок бельгийского полузащитника Раджу Наингголана. По данным BBC, поводом для этого решения было опозданиями футболиста на тренировку. Также Наингголан оштрафован на крупную сумму. Хавбек точно пропустит матч 18-го тура чемпионата Италии против неаполитанского "Наполи", который пройдет 26 декабря в Милане.

30-летний бельгиец перешел в "Интер" из "Ромы" летом 2018 года и забил три мяча в 15 матчах за новый клуб. Наингголан известен своим вызывающим поведением вне футбольного поля. Ранее он подозревался в избиении своей подруги, а также был замечен в курении сигарет и употреблении алкоголя.

Напомним, что в 17-м туре чемпионата Италии "Интер" на выезде сыграл вничью с "Кьево". На данный момент команда из Милана занимает третье место в турнирной таблице Серии А, опережая ближайшего преследователя – "Лацио" – на пять очков. Идущий на пятом месте "Милан" отстает на шесть очков. Лидирует в Италии "Ювентус" (49 очков), который может завоевать восьмое подряд чемпионство.

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ФК Интер (Милан), Футбол, Новости футбола, Раджа Наингголан.
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