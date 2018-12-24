Шаран рассказал о трансферный планах Александрии на зиму

Новости спорта: Наставник Александрии Владимир Шаран рассказал о планах команды на зиму.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о планах по подготовке ко второй части чемпионата. Команду ждет предсезонный сбор в Турции.

«10 января собираемся, сначала сыграем с молодежным составом, потом несколько выходных и 22 числа вылетаем в Турцию. Запланировано пять матчей, среди них — Ботев и Арка. План работы есть. Некоторые игроки не будут принимать участие во всех этих поединках», — сообщил тренер в интервью ТК «Футбол».

«Мы это все распланируем. Из молодежного состава возьмем игроков на сбор. То есть, мы не будем набирать 30 футболистов для того, чтобы просматривать их. Хочу точечно посмотреть и взять в команду тех игроков, которые нужны для усиления. А просматривать — нет, максимум двух футболистов».

Александрия после первой части чемпионата находится на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 36 очков и отставая от идущего вторым Динамо на 2 пункта.