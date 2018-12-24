Барселона нашла потенциальную замену Вальверде в Италии

Новости спорта: Роберто Де Дзерби может заменить Эрнесто Вальверде на тренерском мостике каталонцев.

Каталонская «Барселона» проявляет интерес к наставнику итальянского «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.

Представители каталонского клуба уже на протяжении некоторого времени следят за игрой «Сассуоло». «Барселону» привлекает атакующий стиль, который итальянец прививает своей команде.

В «Барселоне» Де Дзерби может стать преемником нынешнего главного тренера Эрнесто Вальверде. Его контракт истекает летом 2019 года, и клуб до сих пор не предложил ему продлить соглашение.

39-летний Де Дзерби минувшим летом мог возглавить «Лас-Пальмас», но в итоге стал наставником «Сассуоло». После 17 туров клуб занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионате Италии, набрав 25 очков.