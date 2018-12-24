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Эвертон - Тоттенхэм: обзор невероятного матча АПЛ (Видео)

Эвертон - Тоттенхэм: обзор невероятного матча АПЛ (Видео)
08:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Тоттенхэм разобрался с Эвертоном в поединке чемпионата Англии.

Тоттенхэм одержал победу над Эвертоном в поединке 18-го тура АПЛ. "Шпоры" отправили в ворота соперника шесть голов, пропустив при этом дважды в свои.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Эвертон – Тоттенхэм:

Эвертон – Тоттенхэм 2:6

Голы: Уолкотт, 21, Сигурдссон, 51 – Сон, 27, 62, Алли, 35, Кейн, 42, 74 Эриксен, 49

Эвертон: Пикфорд – Коулмен, Кин, Зума, Динь – Дэвис, Гомеш (Шнайдерлен, 53) – Уолкотт, Сигурдссон (Тосун, 82), Ришарлисон (Бернард, 75) – Калверт-Льюин

Тоттенхэм: Льорис – Триппьер, Алдервейрельд, Санчес, Дэвис – Сиссоко (Моура, 83), Уинкс – Эриксен, Алли (Ламела, 46), Сон (Скипп, 79) – Кейн

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ФК Тоттенхэм, ФК Эвертон, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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